Rize\'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor

1) RİZE'DE DALGALARA KAPILAN KADINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 16'INCI GÜNDE SÜRÜYOR

RİZE'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 16'ıncı günde sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki, bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 16'ıncı günde sürerken ekipler, sahil boyunca karadan, drone ile havadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Kıyıda gözlemlerde buluna ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarına devam ediyor.