Rize\'de Market Çalışanına Silahlı Saldırı

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RİZE'de oğlunun darbedildiğini öne süren Meryem B.'nin tabancayla vurduğu market çalışanı A.C., yaralandı. Meryem B. gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bozkale Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki markette meydana geldi. Meryem B., bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meryem B., yanındaki tabancayla A.C.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, Meryem B. taksiye binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, Meryem B.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.