Rize'de mevsim şartları fidancıları vurdu - Son Dakika
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Rize'de mevsim şartları fidancıları vurdu

Rize'ye geç gelen yaz mevsimi fidanları ve fidan satıcılarını olumsuz etkiledi. Havaların mevsim normallerinin dışında seyrettiği Rize'de fidanların olgunlaşması mümkün olmadı. Fidan satışları da geçtiğimiz yıllara göre düşüşe geçti. Soğuk hava şartları ve ekonomik nedenlerle fidan satışları 700 binlere kadar düştü. Fidan satıcıları, düşük fiyatlar ve nakliye maliyetleri nedeniyle satışların az olduğunu belirtti.

31.05.2024 20:32
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Rize'de mevsim şartları fidancıları vurdu

RİZE - Rize'ye geç gelen yaz mevsimi fidanları ve fidan satıcılarını olumsuz etkiledi.

Mayıs ayında yağan karın ardından Rize'de dün dolu yağışı meydana geldi. Havaların mevsim normallerinin dışında seyrettiği Rize'de fidanların olgunlaşması da mümkün olmadı. Birçok vatandaş 2. kez bahçesine fidan ekimi yaparken fidan satışları da geçtiğimiz yıllara göre düşüşe geçti. Geçtiğimiz yıl 4 milyonun üzerinde fidan satan üretici bu yıl bu sayının soğuk hava şartları ve ekonomik şartlar nedeniyle 700 binlere kadar düştüğünü dile getirdi.

Rizeli fidan satıcısı Tahir Uzun, geçen yıla göre bu yıl satışların yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, "4 milyon fidan satıyordum. Şuanda 650-700 bin arasında satıyorum. Havalar soğuk gitti ve ekonomik nedenlerden ötürü. İnsanlarda para yok. Adam soruyor gidiyor. 7 buçuk liraya fidan satıyoruz. Esas fiyatı 12 buçuk liradır. Fidan siparişini birinci ayda vermiştik. Ben şu anda bazı fidanları almaya gerek duymadım. Çünkü nakliyede de 50-60 bin TL vereceğim. Bizi baya sarstı. Vatandaşlar bir fidanın parası 7 buçuk lira olunca almak istemiyor. Balkona veya saksıya dikeceğim diyorlar. Satılmıyor, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de mevsim şartları fidancıları vurdu - Son Dakika

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