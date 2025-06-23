Rize'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Rize'de yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen şüphelilerin 2-22 Haziran tarihlerinde ev, araç, iş yerleri ve üzerleri arandı.
Aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 11'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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