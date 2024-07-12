Rize'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Rize'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, annesiyle dondurma yiyen 2 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark edenlerin müdahalesiyle çocuk köpekten kurtarıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen saldırı anı, olay yerindeki görüntülerle belgelendi.

12.07.2024 13:59
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.

İlçenin Atatürk Caddesi'nde annesinin yanında dondurma yiyen 2 yaşındaki Ozan Özyanık'a sahipsiz köpek saldırdı.

Olayı fark eden anne ve çevredekiler, Özyanık'ı köpekten kurtardı.

Köpeğin bacağından ısırarak yaraladığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika

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