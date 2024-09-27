Rize'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen kişilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 378 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlıdan 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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