Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheliden ikisi tutuklandı

Rize\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheliden ikisi tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda 29 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer 19 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

07.02.2024 12:55
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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 29 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 kişiden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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