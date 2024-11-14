Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, 6-14 Kasım tarihleri arasında şüphelilerin adres, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 427,59 gram sentetik uyuşturucu, 110,56 gram kubar esrar, 4 kenevir ve 3 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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