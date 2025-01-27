Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.