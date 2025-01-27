Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?