Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde 3, Çayeli ilçesinde 2 adrese uyuşturucu ve yasa dışı Hint keneviri ekimine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 126 kök Hint keneviri, 22 gram esrar, 3,91 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 57 tabanca fişeği, güvenlik kamerası, güneş enerji paneli ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda kimliği belirlenen 6 şüpheliden 5'i yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün işlemleri devam ederken, biri savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.