Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan öğrenci Van'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan öğrenci Van'da defnedildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Koç, memleketi Van'da toprağa verildi. Koç'un cenazesi Beyüzümü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Şifa Elğay'ın cenazesinin ise Van'ın İpekyolu ilçesinde defnedileceği bildirildi.

12.06.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Koç, memleketi Van'da toprağa verildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Fırtına Vadisi'ndeki derenin kenarına kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzerken akıntıya kapılan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki Koç'un cenazesi Van'ın Tuşba ilçesine getirildi.

Beyüzümü Camisi'nde cenaze namazı kılınan Koç, aynı mahalledeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye, Koç'un yakınları, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı olayda hayatını kaybeden Şifa Elğay'ın cenazesinin de Van'ın İpekyolu ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Muhammed Koç ile Şifa Elğay müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Fırtına Vadisi, Muhammed Koç, İpekyolu, Ardeşen, Rize, Van, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan öğrenci Van'da defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan öğrenci Van'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement