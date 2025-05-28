Rize\'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Rize Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.
Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feridun Ümran Kandil, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın eşi Zeyneb Baydaş ile vatandaşlar katıldı.
"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları beğeniye sunuldu.
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