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Rize'deki Tarihi Akmescit Camisi Yıldırım Sonucu Yandı - Son Dakika
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Rize'deki Tarihi Akmescit Camisi Yıldırım Sonucu Yandı

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan tarihi Akmescit Camisi, dün gece yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucunda büyük kısmı ahşap olan cami kullanılamaz hale geldi.

Rize\'deki Tarihi Akmescit Camisi Yıldırım Sonucu Yandı
13.01.2024 - 11:31,
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Rize'nin Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden tarihi Akmescit Camisi yandı.

Akmescit köyündeki camide, dün gece yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük kısmı ahşap olan yapıyı sardı.

Kar nedeniyle ulaşımın zor sağlandığı bölgedeki cami, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

1880-1885 yılları arasında inşa edilen cami, bir süre önce restore edilerek yeniden ibadete hazır hale getirilmişti.

Kaynak: AA
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