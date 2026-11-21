Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları, tarihi patikaları, uluslararası maraton, kar motosikleti, enduro ve ATV şampiyonalarına doğal parkur imkanı sunuyor. Tesis inşa edilmeden hayata geçirilen organizasyonlarla Senoz Vadisi'nden Kaçkarlar'a kadar uzanan hat, uluslararası ekstrem spor organizasyonlarıyla adrenalin tutkunlarının yeni rotası oluyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Mevcutta var olanların kıymetinin üzerindeki külleri eşeledik ve bu eşsiz coğrafyayı tanıtma fırsatı yakaladık" dedi.

Karadeniz'in eşsiz doğasını motor ve maraton sporlarının heyecanıyla buluşturan Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Faaliyetini tamamlayan taş ocağı ATV pistine dönüştürülürken, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın düzenlendiği Handüzü Yaylası'ndaki doğal parkurlar ile Kaçkar Dağları'nda yöre halkının asırlardır yük taşımak için kullandığı tarihi patikalar uluslararası maraton rotasına kazandırıldı. Tesis inşa edilmeden hayata geçirilen organizasyonlarla Senoz Vadisi'nden Handüzü ve Kaçkarlar'a kadar uzanan hat, uluslararası ekstrem spor organizasyonlarıyla adrenalin tutkunlarının yeni rotası oluyor. Bölgede en son Senoz Vadisi'nde Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikincisi düzenlendi.

'TURİZM ODAKLI GELİŞMEYİ HEDEF KOYMUŞ BİR ŞEHİRİZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, turizm sezonunu sonbahar ve kış dönemlerine yaymak amacıyla spor organizasyonlarına ağırlık verdiklerini belirterek, etkinliklerin kalıcı hale gelmeye başladığını söyledi. Vali Baydaş, "Turizm odaklı gelişmeyi hedef koymuş bir şehiriz. Turizm sezonunu yayma, sonbahar ve kış dönemlerinde de spor turizmi etkinlikleri düzenleme gerekliliğini gördük. Çeşitli organizasyonlar ekleyerek bu sezonu canlandırma yoluna gittik. Birçok organizasyonun bu yıl ikincisini ya da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Her birinin artık ete kemiğe büründüğünü ve kendi mecrasını bulduğunu mutlulukla görüyoruz" dedi.

'KÖYLERİ VE YAYLALARIYLA MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA'

Fırtına Vadisi ve Ayder'in dünya ölçeğinde birer marka olduğunu vurgulayan Vali Baydaş, yeni destinasyonlar oluşturmak amacıyla Senoz Vadisi'ni tercih ettiklerini ifade ederek, "Fırtına Vadimiz ve Ayder tartışmasız dünya ölçeğinde bir markadır. Ancak bizim bunlara yeni yerler ilave edebilmemiz, yeni destinasyonlar oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle organizasyonu planlarken Senoz Vadisi'ni tercih ettik. Burası hem vadi olarak hem de peşi sıra uzanan köyleri ve yaylalarıyla muhteşem bir coğrafya. Vadi çeşitliliğini sağlamak ve turizmin etkilerini sonbahar ile kış aylarında da görmek amacıyla bu adımları attık" diye konuştu.

'EKSTRA TESİS YAPMADAN DOĞAL PARKURLARI DEĞERLENDİRDİK'

Dünyada spor, kültür, kongre, sağlık ve inanç turizmi gibi yeni trendlerin yaygınlaştığına dikkat çeken Vali Baydaş, Rize'nin doğal yapısının bu branşlar için hazır bir altyapı sunduğunu vurgulayarak "Turizm algımız daha önce yaz dönemi ve yayla turizmi üzerine kuruluydu. Biz var olan doğal altyapımızı gözden geçirdik. Burada doğal bir spor altyapısı zaten mevcut. Bu organizasyonların hiçbiri için ekstra bir tesis yapmadık, sıfırdan bir parkur dizayn etmedik. Coğrafyamızdaki yürüyüş yollarında bu altyapı doğal olarak vardı. Biz sadece bunu derleyip bir organizasyon haline getirdik. Mevcutta var olanların kıymetinin üzerindeki külleri eşeledik ve bu eşsiz coğrafyayı tanıtma fırsatı yakaladık" ifadelerini kullandı.