Rize\'nin yaylalarında kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkisine dün geceden itibaren kar yağdı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye yakın kar yağışı oldu.
Yetkililer, kar kalınlığının, kışın yağan karın henüz erimediği Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası ile Cimil Yaylası'nda bir metre, Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda ise 2 metre civarında ölçüldüğünü bildirdi.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, gerekli tedbirleri alarak vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.
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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmasını hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, ev içinde eşit iş bölümünü teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 'Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi' kapsamında okul müdürlerine yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okul yöneticileri uyuşturucu bağımlılığı, çocuk koruma kanunu, güvenli internet kullanımı ve suçlar karşısında izlenecek süreçler hakkında bilgilendirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. vivo Pad 3 Pro'da ayrıca 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacak. Şimdiye kadar sızdırılan özellikler, vivo Pad 3 Pro'nun iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim sunacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz olsa da, vivo'nun en yeni modeli büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarında dikkat çekecek.
Güney Koreli çip şirketleri, Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Kuzey Koreli hackerlar, üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak kritik verileri çalmaya çalıştı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Güney Kore hükümeti, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve önlemler alınacağını açıkladı. Kuzey Kore'nin çip ithal edemediği için Güney Kore teknolojilerini çalmayı planladığı iddia edildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
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