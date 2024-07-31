RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanakta menfezler tıkanınca yollar göle döndü, caddelerde parke taşları yerinden söküldü.
Kentte gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Pazar ilçesinde menfezler tıkanınca yollar nehre döndü. Suların aktığı yollarda parke taşları yerinden söküldü. Sabah saatlerinde yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri iş makineleri ile bölgede temizlik çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Rize Pazar'da Sağanak Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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