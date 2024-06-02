Rize Valisi Ayder Yaylası\'nda Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Ayder Yaylası'nda hem turizm faaliyetini sağlıklı biçimde sürdürmek hem de burayı gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara sıkıntısız şekilde taşımak istediklerini söyledi.

Vali Baydaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki bir otelde, kentte turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu turizm işletmecileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda talep ve sorunları dinledi.

Baydaş, toplantının ardından gazetecilere, Ayder Yaylası'nın güzelliğini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ayder Yaylası'nda çalışma yapıldığını ifade eden Baydaş, yaylayı korumaya azami özen gösterildiğini vurguladı. Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolda da ilerliyoruz. Otoparkı bitirdik ama yol inşaatına yeni başladık. Oteller kısmını bitirdik. Mevcut var olan, dönüştürmemiz gerekenlerin yıkımını yaptık. O süreç işleyecek. Yol kenarındaki tesislerle ilgili süreç işleyecek. Dolayısıyla imkan elverdiği ölçüde istiyoruz ki bir an önce tamamlansın. Turizme odaklanmış bir şehiriz ve o odağımızın merkezlerinden bir tanesi Ayder Yaylamız. Dolayısıyla burada hem turizm faaliyetini sağlıklı biçimde sürdürmek hem de burayı gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara sıkıntısız şekilde taşımak istiyoruz."

Vali Baydaş, Fırtına Deresi yatağındaki bungalovların kaldırılması için çalışma yaptıklarını kaydederek, "İlk olarak tespit ettiğimiz 50 noktada dere yatağı içerisinde olanların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları neticelendirdik. Bungalovlarla ilgili süreci başlattık. Haftalar ve aylar süren bir hazırlık çalışması yapıyoruz. Orada evvela kırmızı çizgi olarak Fırtına Deresi'ni belirledik. Burada yıkımlar gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın yıkımları kendisinin de yapacağını ve o sınırlara riayet edeceğini görüyoruz. Çünkü yapıcı yaklaşıyoruz." diye konuştu.

"Alternatif turizm konaklama alanlarına ihtiyacımız var"

Konaklama yerlerine ihtiyaçları olduğunu ama bunları ruhsatlı yapılarla sağlamaları gerektiğini vurgulayan Baydaş, şunları söyledi:

"Bunu vergilendirilmiş, denetime tabi yapılarla sağlamamız lazım. En önemlisi de çevreye kötü manada etkisi olmayan, çevresel etkileri sıfırlanmış yapılarla yapmamız lazım. Atığını dereye atacak, vergi ödemeyecek, imara uygun olmayacak ve turizm belgesi olmayacak, biz böyle yapılara tahammül edemeyiz. Bunu karşılıklı anlayışla karşılıklı müzakereyle hal yoluna koymanın taraftarıyız ve bu yola girdik. Tebliğlerde bulunuyoruz, vatandaşımız da bu manada yapıcı yaklaşıyor. Bizim alternatif turizm konaklama alanlarına ihtiyacımız var. Biz bu alanda yapıcı olacağız. Vatandaşımızın ruhsat alması, vergi yapısına, kültür turizm yapısının içerisine girmesi için bütün bürokrasi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz, vatandaşımızın da bu manada yanımızda olduğunu görüyoruz. Yanımızda olmaya devam edecek. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz ki şehrimizin turizmi sağlıklı biçimde gelişsin."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.