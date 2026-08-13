Rize ve Artvin'e sağanak uyarısı
Meteoroloji, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri için yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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