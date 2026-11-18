Rizeli şehit jandarma er Aziz Öztürk'ün naaşı, ailesinin talebi üzerine Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledildi.

İstanbul Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yaparken rahatsızlanan Öztürk, 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Sırtlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilen Öztürk'e, 2025'te şehitlik ünvanı verildi.

Öztürk'ün ailesi bir süre önce, şehidin naaşının Gebze'ye nakledilmesi için ilgili kurumlara müracaatta bulundu.

Valilik Komisyonunca 1 Temmuz 2026'da Öztürk'ün naaşının nakledilmesine karar verildi.

Şehidin mezarı açılarak çıkarılan naaşı, İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından cenaze nakil aracına taşındı, ardından Rize Sahil Camisi gasilhanesine getirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı ile camiye gelerek şehidin yakınlarıyla görüştü.

Vali Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin naaşını talep üzerine ailesinin yaşadığı yere daha yakın olması için Gebze'ye uğurladıklarını söyledi.

Nakil için gerekli prosedürlerin yerine getirildiğini anlatan Baydaş, tüm şehitlere rahmet diledi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, dua edilmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na götürüldü.

Uçakla ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye uğurlanan şehidin naaşının, yarın Gebze'de düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi planlanıyor.