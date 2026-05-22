Ro Khanna'dan DNC Raporuna Eleştiri
Ro Khanna'dan DNC Raporuna Eleştiri

22.05.2026 10:07
Kongre üyesi Khanna, DNC'nin seçim yenilgisi raporunda Gazze'ye yer verilmemesine tepki gösterdi.

ABD'de Kongre üyesi Ro Khanna, 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partinin yenilgisine ilişkin yayımlanan raporda Gazze'ye yer verilmemesine tepki gösterdi.

Demokrat Partinin 2024'teki seçim yenilgisini incelemek üzere hazırlanan 192 sayfalık iç değerlendirme raporu, Demokratik Ulusal Komite (DNC) tarafından yayımlandı.

Demokrat Kongre üyesi Khanna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, raporda Filistin'den bahsedilmemesini eleştirdi.

Khanna, DNC raporunda Gazze'ye dair "tek kelime" edilmemesine tepki göstererek "Kaybetmemizin başlıca nedenlerinden biri, İsrail ve (Başbakan Binyamin) Netanyahu Gazze'de soykırım yaparken onlara verdiğimiz sınırsız destekti. Partimiz, insan haklarını her şeyin üstünde tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Khanna, Demokrat Partinin 2028'deki seçimleri kazanabilmesi için acı gerçekleri dile getirmesi ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

