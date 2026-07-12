Ro Khanna'dan İsrail Ordusuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ro Khanna'dan İsrail Ordusuna Tepki

12.07.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li milletvekili Khanna, Batı Şeria'da alıkonulduğunu ve İsrail ordusunun yalan söylediğini açıkladı.

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından alıkonulmasının ardından, İsrail ordusunun durumun aksini iddia eden açıklamasını reddetti.

Khanna, NBC News kanalına verdiği demeçte, Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve sonrasında da İsrail askerleri tarafından alıkonulmasına ilişkin konuştu.

İsrail ordusunun, askerlerin kalabalığı dağıtmak için bölgeye geldiği ve kendilerini alıkoymadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Khanna, "İsrail ordusu yalan söylüyor." dedi.

Khanna, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmalarının ardından bölgeye gelen 4 İsrailli askerin, yanlarındaki tercümana, söz konusu kişilerin tarafında olduklarını söylediğini aktardı.

İsrailli askerlerin de kendilerini alıkoyduğunu anlatan Khanna, "Güvenlik kameraları, onların (İsrailli askerlerin) da ABD vatandaşlarının alıkonulmasına ortak olduğunu gösterebilir." diye konuştu.

Khanna, kendisini ve yanındaki ABD vatandaşlarını alıkoyan bu kişilerin, Filistinlileri öldüren fanatik Yahudi Yinon Levi ile bağlantılı olduğunu söyleyerek, onlar ve 4 İsrail askeri hakkında soruşturma açılması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaptı.

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

Ziyareti sırasında otobüslerinin etrafının ABD yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrailliler tarafından sarıldığını anlatan Khanna, yaklaşık 90 dakika alıkonulduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Ordusu, Milletvekili, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ro Khanna'dan İsrail Ordusuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi 16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

23:11
TFF’nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:38
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
22:16
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
22:10
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 23:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ro Khanna'dan İsrail Ordusuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.