Roberts-Smith Savaş Suçundan Gözaltında!

17.04.2026 10:12
Eski asker Ben Roberts-Smith, Afganistan'daki savaş suçlamalarıyla gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'da hayatta olup en çok madalyaya sahip olan eski askeri Ben Roberts-Smith, " Afganistan'da savaş suçu işlediği" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, geçen hafta Sydney Havalimanı'nda gözaltına alınan 47 yaşındaki eski asker Roberts-Smith'in duruşması görüldü.

Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet"le suçlanan Roberts-Smith'in avukatları, bunun "emsalsiz bir dava olduğunu" belirtti.

Dava sürecinin yıllar alabileceğini ifade eden avukatlar, Roberts-Smith'in bu sürece gözaltında devam etmesinin "yargılamanın adilliğinin tehlikeye atacağını" savundu.

Davanın olası süresi konusunda sanığın avukatlarıyla hemfikir olan mahkeme, Roberts-Smith'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Avustralya'da verilen en yüksek askeri nişanının sahibi olan ve 2013'te ordudan ayrılan Roberts-Smith, "ülkenin en çok madalyalı eski askeri" olarak gösteriliyor.

Roberts-Smith, 2023'te, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti.

Ardından Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla 7 Nisan'da Sydney Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) daha önce de Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:23:26. #.0.4#
