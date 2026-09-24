Robinson'un eski koruması Daniel Thomas botu bıçakla batırmaya çalıştı, gözaltında

İngiltere'de göçmen ve Müslüman karşıtı eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Tommy Robinson'ın korumasıyken kendi aşırı sağcı grubunu kuran Daniel Thomas, düzensiz göçmen botunu bıçakla batırmaya çalıştığı anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Hampshire and Isle of Wight Polisi, "Danny Tommo" adıyla tanınan Thomas'ın, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan göçmenleri taşıyan şişme botu içinde Fransız sahil güvenlik personelinin inceleme yaptığı esnada bıçakla batırmaya çalıştığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Thomas'ın dün gece gemi batırmak, yüzen platformları yok etmeye çalışmak, insan hayatını tehlikeye atma ve sona erdirmek amacıyla mala zarar vermek suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Tommy Robinson ise eski koruması Thomas'ın gözaltına alınmasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Ülkemizin işgalini durdurma girişimine verilen karşılık." sözleriyle tepki gösterdi.

Robinson'dan ayrılıp kendi aşırı sağcı örgütü Patriot Platform'u (Yurtsever Platform) kuran Thomas'ın salı günü bir düzensiz göçmen botunu batırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İngiltere'ye 50 civarında düzensiz göçmen taşıyan şişme botun İngiliz acil durum ekiplerince kontrol altına alındığı esnada bıçaklandığı ve içinde Fransız sahil güvenlik personelinin inceleme yaptığı ortaya çıkmıştı.

"Toplu Direniş" ve "Ülkemizi Geri Alacağız" kampanyalarına öncülük eden Thomas, son olarak Portsmouth ve Dover'de göçmen karşıtı eylemler organize ederek yolları kapatmıştı.

İngiltere'ye kara veya deniz yoluyla geçmek isteyen yolcuların sınır kontrolü Fransa'da yapılıyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Fransız sahil güvenliği, deniz devriyeleri yaparak İngiltere'ye doğru yola çıkan düzensiz göçmen botlarını durdurma ve acil durumda kurtarma görevini de yürütüyor.