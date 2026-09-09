Robotların gösterisiyle 2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı Shenyang'da başladı
2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı, çarşamba günü Çin'in Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da başladı. Açılışta robotların sergilediği performans dikkat çekti.
SHENYANG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da 2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robotların sergilediği performans, 9 Eylül 2026.
Konferans, çarşamba günü Çin'in Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da başladı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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