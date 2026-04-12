Rockstar Games, Üçüncü Taraf Aracı Üzerinden Siber Saldırıya Uğradı

Oyun devi Rockstar Games, bulut maliyet yönetimi için kullanılan üçüncü taraf SaaS izleme aracı Anodot üzerinden bir siber saldırıya maruz kaldı. Bilgisayar korsanları, yetkilendirme token'larını ele geçirerek şirketin Snowflake veri ambarına sızdı ve hassas verileri ele geçirdiklerini iddia ederek fidye talep etti. Hackerlar, 14 Nisan 2026'ya kadar ödeme yapılmaması halinde finansal tablolar, oyuncu verileri ve pazarlama stratejileri gibi büyük verileri sızdıracaklarını duyurdu.

Rockstar Games, resmi açıklamada üçüncü taraf kaynaklı bir veri ihlali olduğunu doğruladı, ancak sızan verilerin sınırlı ve kritik olmadığını belirtti. Şirket, bu olayın operasyonel işleyişi, GTA 6 geliştirme sürecini veya oyuncu veri güvenliğini etkilemediğini vurguladı. Bu saldırı, 2022'deki GTA 6 sızıntısını hatırlatarak, üçüncü taraf entegrasyonlarının güvenlik risklerini ve sektördeki güvenlik mimarisinin yenilenmesi gerektiğini gösterdi.