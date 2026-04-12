Rockstar Games, Üçüncü Taraf Aracı Üzerinden Siber Saldırıya Uğradı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rockstar Games, Üçüncü Taraf Aracı Üzerinden Siber Saldırıya Uğradı

12.04.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyun devi Rockstar Games, bulut maliyet yönetimi aracılığıyla gerçekleştirilen bir siber saldırıya maruz kaldı. Hackerlar, şirketin veri ambarına sızarak fidye talep etti. Şirket, sızan verilerin kritik olmadığını belirtirken, olayın güvenlik risklerini gündeme getirdi.

Oyun devi Rockstar Games, bulut maliyet yönetimi için kullanılan üçüncü taraf SaaS izleme aracı Anodot üzerinden bir siber saldırıya maruz kaldı. Bilgisayar korsanları, yetkilendirme token'larını ele geçirerek şirketin Snowflake veri ambarına sızdı ve hassas verileri ele geçirdiklerini iddia ederek fidye talep etti. Hackerlar, 14 Nisan 2026'ya kadar ödeme yapılmaması halinde finansal tablolar, oyuncu verileri ve pazarlama stratejileri gibi büyük verileri sızdıracaklarını duyurdu.

Rockstar Games, resmi açıklamada üçüncü taraf kaynaklı bir veri ihlali olduğunu doğruladı, ancak sızan verilerin sınırlı ve kritik olmadığını belirtti. Şirket, bu olayın operasyonel işleyişi, GTA 6 geliştirme sürecini veya oyuncu veri güvenliğini etkilemediğini vurguladı. Bu saldırı, 2022'deki GTA 6 sızıntısını hatırlatarak, üçüncü taraf entegrasyonlarının güvenlik risklerini ve sektördeki güvenlik mimarisinin yenilenmesi gerektiğini gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:57:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.