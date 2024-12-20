Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun kontrolden çıkması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yayımlanan açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot, insan kaçakçısının tehlikeli manevralar yaparak sahil güvenlikten kaçmaya çalıştığı sırada kontrolden çıktı.
Ekipler, bu sırada denize düşen göçmenlerden 8'inin cansız bedenine ulaştı.
Kazadan kurtulan 18 kişiden 8'i ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında 14 Aralık'ta da göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Rodos açıklarında göçmen botu alabora: 8 ölü - Son Dakika
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