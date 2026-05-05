05.05.2026 19:29
Yunanistan'da EES uygulaması nedeniyle Rodos Havalimanı'nda pasaport kontrolü gecikiyor.

Yunanistan'da Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle Rodos Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Yunanistan'da yayım yapan "in.gr" haber sitesinin haberine göre, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini öngören EES nedeniyle Rodos Havalimanı'nda pasaport kontrol süreleri arttı.

Pasaport kontrolündeki uzun kuyruklar dün akşam en yüksek seviyeye ulaştı. Bir turizm ülkesi olan Yunanistan'da yeni sistem sonucu yaşanan bilinmezliğin endişeye neden olduğu ifade edildi.

10 Nisan'da yürürlüğe giren EES nedeniyle, AB vatandaşı olmayan her yolcunun (vize muafiyeti olsa bile) sınır kapılarında ilk girişinde parmak izi vermesi ve yüz taraması yaptırması gerekiyor.

Kaynak: AA

