Roger Mello: Kitapların Geleceği Parlak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roger Mello: Kitapların Geleceği Parlak

23.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roger Mello, çocuk kitaplarının insanları bir araya getirdiğini ve basılı kitapların geleceğini savundu.

Brezilyalı yazar Roger Mello, çocuk kitaplarının insanları birbirine bağlayan güçlü bir diyalog yolu olduğunu belirterek, dijitalleşmeye rağmen kitapların geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneğinin (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", sergi ve etkinliklerin yanı sıra birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Bienalin uluslararası konukları arasında yer alan ve çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar, illüstratör, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Roger Mello, Türkiye'deki çocuk odaklı yayıncılık dünyasına, illüstrasyon kalitesine ve fiziksel kitapların geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kültür açısından çok fazla ortak yönümüz var"

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini aktaran Mello, "Rami Kütüphanesi'ndeki Çocuk ve Sanat Bienali'nde bulunmaktan çok mutluyum. Brezilya'dan geldim ve bence dünyada birbirimizden çok uzakta olsak da kültür, renkler, müzik ve hikayeler açısından çok ortak noktamız var." dedi.

Türk illüstratörlerin uluslararası alandaki başarılarını yakından takip ettiğini ve mevcut üretim modelini çok başarılı bulduğunu aktaran Mello, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu sergi ve bienal tek kelimeyle harika. Dünyanın dört bir yanından gelen birçok illüstratörün işlerini, hazırlanan maketleri, okuma odalarını ve çocukların dünyanın her yerinden gelen hikayelere, kitaplara olan yoğun ilgisini gördüm. Ben Türkiye'deki illüstratörlerin ve kitap hazırlayanların çok büyük hayranıyım. Birçoğunu önceden tanıyorum çünkü bazen bazı yarışmaların uluslararası jürisinde görev alıyorum ve Türkiye'de üretilen çağdaş kitapları, çok sayıda harika yeteneği net bir şekilde görüyorum."

"Kitaplar, çocuklarla yetişkinleri tek çatı altında buluşturabilir"

Dijitalleşmeye rağmen basılı kitapların geleceğinin parlak olacağını, kitabın insan ilişkilerindeki rolünün önemli olduğunu söyleyen ünlü illüstratör, Türkiye'de, Brezilya'da ve tüm dünyada kitap içeriği üretim sürecinin geleceğini çok canlı ve dinamik gördüğünü vurguladı.

Mello, "Her ne kadar kitapların yok olacağı, neslinin tükeneceği ya da yerini tamamen sanal kitapların alacağı hakkında çok fazla konuşulsa da gerçekler bize bambaşka bir şey gösteriyor. Fiziksel kitaplar, tüm dünyadaki çocukları birbirine bağlamanın giderek daha güçlü bir yolu haline geldi. Kitap aslında bir diyalogdur, ebeveynleri, yetişkinleri ve çocukları bir araya getirmenin en etkili yöntemidir. Bazen yetişkinler, çocukların büyüme ve olgunlaşma süreçlerinde hayatlarında yeterince var olamayabiliyor fakat fiziksel kitaplar ve Rami Kütüphanesi gibi harika mekanlar bize gösteriyor ki, kitaplar, çocuklarla yetişkinleri tek bir çatı altında buluşturabilir." görüşünü paylaştı.

Çocuk kitaplarının toplumsal okuma kültürünü dipten gelen bir dalgayla nasıl dönüştürdüğünü kendi ülkesinden örneklerle açıklayan Mello, tüm dünya genelindeki çocuk edebiyatı paydaşlarına tavsiyelerde bulundu.

"Çocuk kitapları, insanların daha iyi okur olmalarını sağlıyor"

Roger Mello, çocuk kitaplarının diğer tüm yetişkin kitaplarının varlığını ve sürekliliğini mümkün kıldığına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuk kitapları aracılığıyla okuma alışkanlığının erken yaşta geliştirilmesi ve okurların nitelikli şekilde şekillendirilmesi sayesinde, insanların tüm yaşamları boyunca daha iyi birer okur olmalarını sağlıyorsunuz. Brezilya'da bazen çok ilginç durumlar yaşanıyor. Yetişkinler de çocukların kitap okuduğunu görerek çocuk kitaplarıyla temas kuruyor ve onlar sayesinde yeniden okumaya başlıyor. Aslında bir kitap yayımladığınızda onun hedef kitlesinin tam olarak kim olacağını önceden tahmin edemezsiniz. Kitap kendi yolunu kendisi bulur. Ancak tüm dünyada insanların çocuk kitapları yoluyla okuma eyleminden derinden etkilendiğini net bir şekilde görüyorum. Dünyadaki tüm çocuk kitabı yazarları, illüstratörleri, kitapseverleri ve uzmanları için mesajım şudur: Bu spesifik sanat türünde çok canlı, çok gür bir üretime sahibiz. Bu sanat, anlatıyı, görsel sanatları ve farklı kültürleri içeren muazzam bir yapıya sahip. Okuma yoluyla dünyanın diğer bölgeleriyle diyalog kurmanın tam zamanı."

Köklü bir kültüre sahip olmasının yanı sıra sanat ve edebiyat alanlarında canlı bir çağdaş üretime ev sahipliği yapan Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Mello, yeniden Türkiye'de bulunmaktan ve bu bağları kurmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Rami Kütüphanesi'nde "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenlenen bienal, 31 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roger Mello: Kitapların Geleceği Parlak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:42:47. #7.13#
SON DAKİKA: Roger Mello: Kitapların Geleceği Parlak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.