Rojin Kabaiş'in Babasından Umut Mesajı

19.04.2026 13:19
Rojin Kabaiş'in babası, Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret ederek adalet için umutlu olduğunu belirtti.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret için Tunceli'ye geldi. Nizamettin Kabaiş, "Gülistan Doku'nun dosyası çözüldü, biz de şu an çok umutluyuz. Allah'ın izniyle Rojin'in de failleri bulunacak" dedi.

Van'da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ailesi, Tunceli'ye gelerek Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti.

Baba Nizamettin Kabaiş, yaptığı açıklamada, Gülistan Doku ve kızının dosyalarında benzerlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gülistan Doku'nun ailesini ziyaretine geldik. Onlar bizden daha da çok acı çektiler. 6 senedir onlara acı çektiriyorlar. Rojin'in dosyası da bunun benzeridir. Gülistan dosyasında da Rojin dosyasında da vali yanlış hareketler yaptı. Ambulansın içinde bizi sıkıştırdı. Valiye çok fazla bir şey demiyorum ama rektörde ciddi sıkıntılar var. Gülistan Doku dosyasında her şey açığa çıktı. Gülistan Doku'nun dosyası çözüldü, biz de şu an çok umutluyuz. Eminim ki bizim olayımız da aynı şekilde çözülecek. Allah'ın izniyle Rojin'in de failleri bulunacak. Bakanımız söz vermiş, Rojin ile Rabia Naz'ın dosyalarının inceleneceğini söylemiş. Katiller kimse onlara en ağır ceza verilsin. Kimin parmağı bu işlerde varsa, kim olursa olsun failler cezasını çeksin, kimse cezasız kalmasın."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
