Rojin Kabaiş soruşturmasında avukatlardan 30 yeni talep - Son Dakika
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Rojin Kabaiş soruşturmasında avukatlardan 30 yeni talep

Rojin Kabaiş soruşturmasında avukatlardan 30 yeni talep
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Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatları, Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettikleri yeni taleplerle ilgili açıklama yaptı. Deniz araçları, PTS kayıtları, telefon incelemeleri ve DNA analizleri gibi pek çok hususta araştırma yapılmasını istediklerini belirten avukatlar, savcılığın taleplerinin büyük kısmını kabul ettiğini söyledi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatları, olayla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini bildirdi.

Aile avukatları Abdurrahman Karabulut ile Şahin Cangüleç, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren Karabulut, savcılıkla yaptıkları görüşmede, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi.

10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta savcılığa başvuru yaptıklarını belirten Karabulut, "2-3 talebimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü ve bu çerçevede araştırmalar devam etmektedir. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı ile ilgili araştırmalar devam ediyor." dedi.

Deniz araçları üzerinde de araştırma talep ettiklerini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Hep kara araçları üzerinde bir inceleme yapılmış. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kameralardan 7 bin 353 araç üzerinde bir tespit yapılmış. Dolayısıyla kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar PTS kayıtlarının tekrardan incelenmesini, bu sürücülerin tespit edilmesini, sürücülerin cep telefonlarına el konulmasını, telefonlarının HTS ve baz kayıtlarının alınmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz de kabul görmüş durumda."

Rojin'in kaybolduğu ve bulunduğu yerler arasındaki güzergahta araştırma yapılmasının da taleplerinden biri olduğunu anlatan Karabulut, "Kaybolduğu yer Bardakçı Mahallesi, bulunduğu yer Mollakasım Çarpanak Adası. O hizada bulunan bütün köyler içerisinde yine inceleme ve bulunan materyaller üzerinde DNA incelemelerinin yapılmasını istedik. Biliyorsunuz Rojin'in terliği halen bulunmadı, çalışmalar devam ediyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook şirketinin bağlı olduğu META şirketine müzekkere yazdık. Bunlarla ilgili yazışmaların tespitini istedik. Müzekkere cevabı geldi, daha ayrıntılı bir müzekkere istedi. Savcılık bu konuda da detaylı yazı yazdı, cevabı bekliyoruz." diye konuştu.

Bardakçı ve Mollakasım mahallelerinde kriminal veya cinsel suça karışmış kişilerin dosyalarını da talep ettiklerini dile getiren Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kişiler tespit edildikten sonra HTS ve baz kayıtlarını istedik. Olay tarihinde orada olup olmadıklarının tespitini istedik. Savcılık bu talebimizi de kabul etmiş ve bununla ilgili araştırmalar halen devam ediyor. Rojin'in sahilde bıraktığı veya bıraktırıldığı kek, kulaklık, anahtarlık, pet şişe ve bir cep telefonu var. Bunların üzerine parmak izi incelemesi yapılmış ancak telefon üzerinde bir parmak izi incelemesi yapılmamış, bununla ilgili tekrar talepte bulunduk."

Bir şahısla ilgili tespitlerinin olduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Şahıs ifadesinde o yerde olmadığını söylüyor fakat elimizdeki raporda Rojin'in kaybolduğu saatlerde aynı zaman ve mekan diliminde olduğunu enlem ve boylamlarıyla tespit ettik. Bu aşamada ismini söylememiz soruşturmaya zarar verir. Bugüne kadar o mekanda olup olmadığıyla ilgili talepte bulunduk, talebimiz de kabul görmüş durumda. Sosyal medya yazışmasında Rojin kaybolmadan 15 dakika önce görüşen, aynı bazdan sinyal alan ve akabinde Instagram hesabını kapatan şahısla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Gözaltına alınmasını talep ettik. Bilirkişi raporu kıymetli. Rojin'in hangi dakika hangi saatte telefonda olduğu tespiti var. Hem başkalarının hem de kamera kayıtları üzerinde aynı gece itibarıyla ciddi bir hareketlilik olduğunu raporlamış ve isimler var."

Avukat Cangüleç ise bugüne kadar 415 kişi üzerinde DNA çalışması yapıldığını ancak herhangi bir veriye rastlanmadığını söyledi.

Cangüleç, "Savcılık tarafından tespit edilen 50 kişilik liste var, kimlikleri tespit edildi. Bunların da DNA incelemesi yapılacak. Elimizdeki bilirkişi raporunda da aynı ismi taşıyan 4 farklı kişi olduğunu tespit ettik. Bunlardan 3'ü muhtemel şüpheli görünmüyor çünkü farklı noktalarda baz istasyonu veren kamu personeli olan kişilerdir ve o tarihte farklı illerde, ilçelerde görev yapmış kişilerdir. Savcılığa gelen ilk bilgiler bu yönde. Bugüne kadar bilgisine ulaşamadığımız için şüpheli bulduğumuz bir kişi daha var. Onunla ilgili de araştırmanın sonucu bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş soruşturmasında avukatlardan 30 yeni talep - Son Dakika

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