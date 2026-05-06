Rojvelat Kızmaz'ın Ölümü Yeniden Soruşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rojvelat Kızmaz'ın Ölümü Yeniden Soruşturulacak

Rojvelat Kızmaz\'ın Ölümü Yeniden Soruşturulacak
06.05.2026 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması için ailenin avukatı başvurdu.

Batman'da 2 yıl önce kaybolan ve baraj gölünde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebiyle ailenin avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 9 Şubat 2024'te ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu 12 Şubat 2024'te Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde cesedi bulunan Kızmaz için ailenin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Aykut, Doku dosyasında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ve soruşturmanın genişletilmesi yönündeki adımların Rojvelat Kızmaz dosyasının da yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Aykut, "Yeniden soruşturma başlatılması, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bu, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmeler ile Rojvelat Kızmaz dosyasının ortak yönlerinin hukuken yeni delil niteliğinde değerlendirilmesi talebidir. Gülistan Doku için yıllardır sorulan 'Ne oldu?' sorusu, bugün Rojvelat Kızmaz için de geçerlidir. Bu sorular cevapsız bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi Mehmet Kızmaz da Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmelerden sonra kardeşi ile ilgili de "Acaba arkadaşı kaybolduktan sonra, okulu bitirdikten sonra bir şeyler mi yaşandı?" sorusunun akıllara geldiğini belirtti.

Kızmaz, "Bu noktada soru işaretlerimiz var. Kardeşim bir şey mi biliyordu, benzer durumlar mı yaşandı? Bunların açığa çıkartılması gerekiyor." dedi.

Basın açıklamasına, Rojvelat Kızmaz'ın annesi Taybet, babası Ebuzeyt ve kız kardeşi Adar Kızmaz da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojvelat Kızmaz'ın Ölümü Yeniden Soruşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:11:09. #7.13#
SON DAKİKA: Rojvelat Kızmaz'ın Ölümü Yeniden Soruşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.