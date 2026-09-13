ROKETSAN, 250 km'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ROKETSAN, 250 km'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek

ROKETSAN, 250 km\'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 süpersonik balistik füzesinin 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek bu aileyi genişletmek istediklerini söyledi. İkinci ayrıca TAYFUN Blok-4'ün testlerinin sürdüğünü, seri üretiminin çok yakında başlayacağını aktardı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri İHA-300 süpersonik balistik füzesine ilişkin, "İHA-300'ün aslında bizim için önemi şu, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz." dedi.

Murat İkinci, TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'na katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, organizasyonda hem başvuru hem de yarışmacı sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

ROKETSAN'ın tecrübeli mühendisleriyle öğrencilerin bir araya getirilmesini önemli bulduğunu ifade eden İkinci, "Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini burada roketçilik ve füzecilik anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Burası dünyanın şu anda en iyi organize edilen, en fazla katılımcısı olan roket ve füze yarışmalarını temsil eden bir noktaya ulaştı. İnşallah ileriki safhalarda bunu artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi başarıyla vurdu"

İkinci, ROKETSAN'ın bir taraftan gelecek nesiller için proje geliştirirken diğer taraftan savunma sanayisine hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurmasını değerlendirdi.

Bunun önemli bir başarı olduğunu dile getiren İkinci, şöyle konuştu:

"Bu atışla İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi başarıyla vurdu. İHA-300'ün aslında bizim için önemi şu, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz. '122, 230' füzelerimiz envanterde çok başarılı bir şekilde sonuçlar alıyor. Şu anda İHA-300 ile aslında onu biraz daha üzerine çıkarttık. 300 kilometrenin üzerinde İHA'larımız, 500 kilometrenin üzerinde savaş uçaklarımız angaje olabiliyor. Bu alanı daha da genişletmeye, daha da büyütmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu konu, bu alan, bizim aslında SİHA'larımızın ve savaş uçaklarımızın vuruş üstünlüğünü kazanmalarında çok ciddi avantaj sağlayacak diye değerlendiriyoruz."

"TAYFUN Blok-4'ün testlerden sonra seri üretimleri başlayacak"

Türkiye'nin savunma kabiliyetini bölgesel ve küresel ölçekte güçlendirmek amacıyla tasarlanmış bir hipersonik balistik füzesi olan TAYFUN Blok-4'ün de testlerinin devam ettiğini belirten İkinci, şunları kaydetti:

"TAYFUN Blok-4'ün de bütün çalışmaları plana uygun olarak devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de onu envantere alacak bir noktaya ulaştıracağız. Testleri devam ediyor. İnşallah o testlerden sonra da seri üretimleri çok yakında başlayacak."

İHA-300'ün başarısı

Test faaliyeti kapsamında 11 Eylül'de Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etmiş, Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ROKETSAN'ın geliştirdiği İHA-300 mühimmatıyla tam isabetle vurulmuştu.

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Murat İkinci, Havacılık, Teknoloji, Roketsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROKETSAN, 250 km'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:44:45. #7.13#
SON DAKİKA: ROKETSAN, 250 km'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement