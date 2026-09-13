ROKETSAN, 250 km\'yi aşan İHA-300 atışı sonrası füze ailesini genişletecek

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri İHA-300 süpersonik balistik füzesine ilişkin, "İHA-300'ün aslında bizim için önemi şu, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz." dedi.

Murat İkinci, TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'na katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, organizasyonda hem başvuru hem de yarışmacı sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

ROKETSAN'ın tecrübeli mühendisleriyle öğrencilerin bir araya getirilmesini önemli bulduğunu ifade eden İkinci, "Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini burada roketçilik ve füzecilik anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Burası dünyanın şu anda en iyi organize edilen, en fazla katılımcısı olan roket ve füze yarışmalarını temsil eden bir noktaya ulaştı. İnşallah ileriki safhalarda bunu artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi başarıyla vurdu"

İkinci, ROKETSAN'ın bir taraftan gelecek nesiller için proje geliştirirken diğer taraftan savunma sanayisine hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurmasını değerlendirdi.

Bunun önemli bir başarı olduğunu dile getiren İkinci, şöyle konuştu:

"Bu atışla İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi başarıyla vurdu. İHA-300'ün aslında bizim için önemi şu, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz. '122, 230' füzelerimiz envanterde çok başarılı bir şekilde sonuçlar alıyor. Şu anda İHA-300 ile aslında onu biraz daha üzerine çıkarttık. 300 kilometrenin üzerinde İHA'larımız, 500 kilometrenin üzerinde savaş uçaklarımız angaje olabiliyor. Bu alanı daha da genişletmeye, daha da büyütmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu konu, bu alan, bizim aslında SİHA'larımızın ve savaş uçaklarımızın vuruş üstünlüğünü kazanmalarında çok ciddi avantaj sağlayacak diye değerlendiriyoruz."

"TAYFUN Blok-4'ün testlerden sonra seri üretimleri başlayacak"

Türkiye'nin savunma kabiliyetini bölgesel ve küresel ölçekte güçlendirmek amacıyla tasarlanmış bir hipersonik balistik füzesi olan TAYFUN Blok-4'ün de testlerinin devam ettiğini belirten İkinci, şunları kaydetti:

"TAYFUN Blok-4'ün de bütün çalışmaları plana uygun olarak devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de onu envantere alacak bir noktaya ulaştıracağız. Testleri devam ediyor. İnşallah o testlerden sonra da seri üretimleri çok yakında başlayacak."

İHA-300'ün başarısı

Test faaliyeti kapsamında 11 Eylül'de Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etmiş, Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ROKETSAN'ın geliştirdiği İHA-300 mühimmatıyla tam isabetle vurulmuştu.

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı.