ROKETSAN, MSPO 2026'da Avrupa ve NATO ile işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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ROKETSAN, MSPO 2026'da Avrupa ve NATO ile işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor

ROKETSAN, MSPO 2026\'da Avrupa ve NATO ile işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor
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- ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: "Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yeni nesil savunma teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de NATO standartlarına tam uyumlu çözümler geliştiriyor ve müttefik ülkelerle stratejik işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz"

Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında faaliyet gösteren ROKETSAN, Polonya'da düzenlenen 34'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (MSPO) geniş ürün yelpazesiyle katıldı.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Avrupa'nın önemli savunma sanayisi buluşmaları arasında yer alan ve 11 Eylül'e kadar sürecek fuar, farklı ülkelerden karar vericiler ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Son dönemde Avrupa savunma ekosistemindeki varlığını artıran şirket, MSPO 2026 kapsamında mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmeyi ve yeni stratejik işbirliklerinin önünü açmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ile Polonya arasındaki dostluk ve NATO müttefikliği temelinde gelişen savunma sanayisi işbirliklerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'nın savunma alanındaki modernizasyon vizyonunu yakından takip ediyor ve bu dönüşüm sürecinde işbirliği fırsatlarına büyük önem veriyoruz. ROKETSAN olarak sahip olduğumuz ileri teknoloji kabiliyetleri yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa ülkelerinin ve NATO'nun kolektif caydırıcılık ve savunma kapasitesine de önemli katkılar sunabilecek seviyededir. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yeni nesil savunma teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de NATO standartlarına tam uyumlu çözümler geliştiriyor ve müttefik ülkelerle stratejik işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda MSPO'yu, mevcut ortaklıklarımızı derinleştirmek ve yeni işbirliği fırsatları geliştirmek açısından son derece değerli bir platform olarak görüyoruz."

Geniş ürün yelpazesi sergileniyor

ROKETSAN, MSPO 2026'da SİHA mühimmatları grubundan MAM-L IIR ve MAM-T IIR ile Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230'u sergiliyor.

Şirket ayrıca TEBER Güdüm Kiti, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, L-OMTAS ve UMTAS-GM'yi de katılımcılarla buluşturuyor.

Fuarda SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı LG-155, TR-122 Füzesi, TRLG-230 Füzesi ve BORA (KHAN) Füzesi'nin yanı sıra Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA), KMC-U Taktik Füze Silah Sistemi, PUSU Kule Üstü Silah Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de tanıtılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ROKETSAN, MSPO 2026'da Avrupa ve NATO ile işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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