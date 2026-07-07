ROKETSAN NATO Projelerinde Yer Aldı - Son Dakika
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ROKETSAN NATO Projelerinde Yer Aldı

07.07.2026 14:30
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ROKETSAN, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumunda önemli projelerde yüklenici olarak yer alacak.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yürütülecek çeşitli savunma kabiliyeti projelerinde yükleniciler arasında yer aldığını bildirdi.

İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ROKETSAN olarak, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yüklenicileri arasında yer aldığımız Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerine ilişkin anlaşmaların imza törenine iştirak ettik." ifadesini kullandı.

Söz konusu iş birliklerinin Türkiye ile NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirten İkinci, ROKETSAN'ın ileri teknolojileri ve caydırıcı sistemleriyle bu projelere katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Güçlü savunma, ileri teknoloji ve ortak güvenlik için üretmeye devam ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Roketsan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

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