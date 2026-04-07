ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'den Füze Üretimi ve Yatırımlar Hakkında Önemli Açıklamalar

07.04.2026 19:20
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 7/24 çalışarak Türkiye ve dost ülkelerin füze ihtiyaçlarını karşıladığını, yeni yatırımlarla üretim kapasitesinin artırıldığını duyurdu. 3 milyar dolara ulaşan bu yatırımlar, Türk savunma sanayii için tarihi bir büyüklük ifade ediyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda, şirketin sadece Türkiye'nin değil, birçok dost ve kardeş ülkenin füze ve roket ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. İkinci, çatışma ortamında ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldırarak hava savunma, balistik ve tanksavar füzeleri gibi ürünleri üretebilmenin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

Tayfun Blok4 füzesinin bu yıl envantere gireceğini açıklayan İkinci, yeni tesis açılışları ve temel atma törenleriyle üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Bu yatırımların toplamda 3 milyar dolara ulaşarak Türk savunma sanayii için tarihi bir büyüklük oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, Sungur hava savunma füzesinin dünyada yoğun talep gördüğünü ve İHA230 SİHA'lar için süpersonik mühimmatlar geliştirildiğini ekledi.

