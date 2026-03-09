Roma'da Kadınlar Günü Yürüyüşü: Filistin'e Destek

İtalya'nın başkenti Roma'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, Filistin'e destek öne çıktı.

Ülkede "Non Una Di Meno" (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) isimli kadın hakları derneği başta olmak üzere kadın hakları savunucusu sivil oluşumların desteğiyle "Ataerkilliği silahsızlandıralım" çağrısıyla başkent Roma'nın yanı sıra birçok kentte, yürüyüşler düzenlendi.

Gösterilerde kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Başkentteki yürüyüş korteji, Circo Massimo'dan başlayıp tarihi Kolezyum önünden geçerek Vittorio Emanuele Meydanı'nda son buldu.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte çok sayıda Filistin bayrağı açılırken, sık sık "Özgür Filistin" sloganları atıldı ve İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Kortej, Kolezyum önünden geçerken Filistin bayrağı renginde meşaleler de yakıldı.

Yürüyüşe katılan kadınlar ayrıca İtalya'da son dönemde Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini, kadın haklarını aşındırmakla suçladı.

Protestocular, özellikle hükümeti oluşturan aşırı sağcı Lig Partisi'nin parlamentoya sunduğu cinsel şiddet yasa tasarısına; "rıza" kavramının tanımını değiştirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bazı göstericiler de İranlı kadınlarla dayanışmalarını taşıdıkları pankartlarla gösterdi.