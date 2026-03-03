Roma'da Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma'da Şüpheli Çanta Alarmı

03.03.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Roma'sında başbakanlık sarayı yakınında terk edilmiş çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da başbakanlık sarayı yakınlarında terk edilmiş tekerlekli siyah kabin bagajı boyutlarındaki çantaya, bomba imha ekipleri müdahale etti.

Roma'nın merkezinde başbakanlık sarayı Chigi ile aynı adı taşıyan meydanda, birçok başbakanlık ofisinin bulunduğu noktada siyah renkte tekerlekli bir çantanın bırakıldığı belirlendi.

Başbakanlığa çok yakın bir noktada olması sebebiyle güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, meydanı da trafiğe kapattı.

Şüpheli çantaya bomba imha ekipleri uzaktan müdahale ederek, içinde patlayıcı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.

Ekipler, patlayıcı olmadığını belirledikleri çantayı bölgeden uzaklaştırdı.

İtalyan basını, çantadan kıyafet çıktığını yazdı.

Bu arada, bugün Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'nda da öğle saatlerinde bir başka şüpheli çanta durumu yaşandı. Bu çantanın da içerisinde şüpheli madde olmadığı anlaşıldı.

Öte yandan İtalyan hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki kriz sebebiyle ülkede terör saldırıları düzenlenebileceği gerekçesiyle kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Politika, Güvenlik, Güncel, İtalya, Terör, Roma, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'da Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Roma'da Şüpheli Çanta Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.