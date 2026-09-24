Roma'daki Kolezyum'da işçi ölümü sonrası tüm inşaat ve bakım çalışmaları durduruldu

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un, 22 Eylül gecesi bir işçinin düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yarın da ziyarete kapalı kalacağı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Kültür Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, olayın ardından dün sabah ziyarete kapatılan ve bugün de ziyaretçi alınmayan Kolezyum'un yarın da kapalı kalacağı belirtildi.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin, Kolezyum'un 26 Eylül Cumartesi günü ziyarete açılıp açılmayacağına, soruşturmaya yönelik olay yerindeki incelemelerin gidişatına göre Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Simone Quilici ve amfitiyatro çalışanlarıyla görüşüp karar vereceği kaydedildi.

Kolezyum'da yeni aydınlatma sisteminin kurulması çalışmaları sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden işçi Andrea Moretti'nin naaşına savcılığın talebi üzerine 28 Eylül'de otopsi yapılacağı bildirildi.

Bakan Giuli'nin, ikinci bir talimata kadar tarihi amfitiyatrodaki tüm inşaat ve bakım faaliyetlerinin durdurulması kararı verdiği de basında yer aldı.

CGIL, Kolezyum önünde miting yapmıştı

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL), iş kazaları sonucu meydana gelen ölümleri protesto etmek ve bunun son kurbanı olan Moretti'yi anmak üzere dün Kolezyum önünde miting yapmıştı.

Başbakan Giorgia Meloni de dün yaptığı yazılı açıklamada, Moretti'nin öldüğü trajik kazayı derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Ailesine ve yakınlarına taziyelerimi belirtiyorum. Hadisenin en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması gerekir. 22 yaşında ve bu şekilde iş kazasında ölüm kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Asıl adı "Flavianus Amfitiyatrosu" olan ve milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilen Kolezyum, Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, İtalya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.