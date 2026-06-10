Roma\'dan İstanbul\'a Bisikletle Tarihi Yolculuk

Roma İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki en önemli askeri ve ticari yollarından biri olan Via Egnatia güzergahını takip ederek Roma'dan İstanbul'a bisikletle yolculuk yapan Adriano Tegas, Keşan'da ağırlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleriyle birlikte Keşan Belediyesini ziyaret eden Tegas, tarihi rota üzerindeki yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Tegas'ın geçtiği şehirlerde yerel yönetimler ve kurumlar tarafından imzalanan özel yol anısı belgesi de belediyede imzalanarak mühürlendi.

Belgenin, Via Egnatia'nın farklı kültürleri ve şehirleri birbirine bağlayan tarihsel mirasını simgelediği belirtildi.

Yetkililer, Roma'dan İstanbul'a uzanan tarihi yolculuğunu sürdüren Tegas'a başarılar dileyerek, Keşan'dan güzel anılarla ayrılmasını temenni etti.