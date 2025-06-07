Roma Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yürüttüğü "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi"ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 1 ve 2'nci derece arkeolojik sit alanı üzerinde başlatılan proje ile tarihi yapıları korumanın yanı sıra, Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılması ve toplumda tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Restorasyonu tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirilen projede, Ankara Roma Tiyatrosu'na ait özgün taşlar, tiyatronun kuzeydoğu aksında sergilenirken, yürüyüş yollarındaki aydınlatma imalatları da tamamlanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

Ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe bir deneyim fırsatı sunacak Ulus Arkeopark'ta, seyir terasları, bilgi panoları, sergi alanları ve daha pek çok alan ve imkan olacak.