Roma'nın Trevi Çeşmesi'nde Turist Yoğunluğunu Azaltmak İçin Bilet Sistemi Gündemde - Son Dakika
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Roma'nın Trevi Çeşmesi'nde Turist Yoğunluğunu Azaltmak İçin Bilet Sistemi Gündemde

Roma'nın simgesi Trevi Çeşmesi'nde aşırı turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla bilet sistemi getirilmesi planlanıyor. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, sınırlı sayıda ziyaretçiyle rezervasyonlu ziyaret fikrinin değerlendirildiğini belirtti. Amaç, kalabalığı kontrol etmek ve tarihi yapının saygı görmesini sağlamak. Geçtiğimiz yıl Pantheon Bazilikası'na giriş ücreti uygulanmaya başlanmıştı.

05.09.2024 14:46
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İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından tarihi Trevi Çeşmesi'nde turist yoğunluğunun önüne geçmek için bilet sistemi getirilmesi gündeme geldi.

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan ve o zamandan bu yana Roma'nın en turistik noktalarından biri olan ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son dönemde aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

Tarihi çeşmenin önünde oluşan aşırı kalabalıkla mücadele için Roma Belediyesinin çeşmeye yönelik belirli zaman aralıklarıyla sınırlandırılmış bilet sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Trevi Çeşmesi'ne bilet uygulaması hakkında, "Trevi Çeşmesi'nin rezervasyonla ve sınırlı sayıda ziyaretçiyle ziyarete açılması fikrini düşünüyoruz. Bu çok somut bir varsayım." dedi.

Trevi Çeşmesi'ndeki durumun idare edilmesinin teknik olarak çok zor hale geldiğini belirten Gualtieri, anıt statüsündeki tarihi çeşmenin uygun şekilde ziyaret edilmesini güçleştiren yoğun bir insan birikimi bulunduğunu, anıttaki insan akışını yönetmeye yönelik en iyi teknik çözümü araştırdıklarını söyledi.

"Saygı hak eden yapının" önünde pizza yenmesinin önüne geçmek istiyorlar

Roma Belediye Meclisinde turizmden sorumlu yetkili Alessandro Onorato da düşündükleri sistemin Romalılar için ücretsiz, turistler içinse sembolik ücreti olan rezervasyona dayalı bir düzenleme olduğunu belirtti.

Onorato, amaçlarının para toplamak değil, kalabalığı kontrol etmek ve saygı hak eden bir yapının etrafında dondurma ve pizza yenmesinin önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Roma'da geçen yıl tarihi Pantheon Bazilikası'na gelen turistlerden de 5 avroluk giriş ücreti alınmaya başlanmıştı.

Roma Belediyesinin verilerine göre, tarihi başkenti 2023 yılında 49,2 milyon kişi ziyaret etti.

İtalya'da Venedik kenti de aşırı turist yoğunluğu nedeniyle bu yılın ilk yarısında belirli tatil günlerinde kente 5 avroluk giriş ücreti uygulamasını denemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'nın Trevi Çeşmesi'nde Turist Yoğunluğunu Azaltmak İçin Bilet Sistemi Gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma'nın Trevi Çeşmesi'nde Turist Yoğunluğunu Azaltmak İçin Bilet Sistemi Gündemde - Son Dakika
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