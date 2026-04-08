Romanlar Günü\'nde Müzik Ziyafeti

Edirne'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Tepecik Filarmoni Orkestrası konser verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe, delegasyonun desteğiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde yaptığı konuşmada, Romanlar Günü'nü kutladı.

AB'de yaklaşık 6 milyon Roman vatandaşın yaşadığını belirten Barbe, "Roman vatandaşlar günümüzde birçok engelle karşılaşabiliyor. Bu engeller bazen müzisyenlerin yeteneklerini engelleyebiliyor. Buradaki orkestramız da birçok zorlukla karşı karşıya kalmış olabilir ama her şeye rağmen buradalar, bizimleler. Müzik aynı zamanda engelleri aşmak açısından da önemli." dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da yıllardır Edirne'nin ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların taşıdıkları zenginlik, renk ve özellikle müzikle hayatın her alanına dokunduğunu dile getirdi.

Konserin AB Türkiye Delegasyonu katkılarıyla düzenlenmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Irmak, "Bu işbirliği, kültürlerarası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve ortak değerler etrafında buluşmanın en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Edirne AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da kültürün ve sanatın birleştirici gücüyle daha güçlü bir toplum inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şef Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası konser verdi. Barbe de bir parçaya org çalarak eşlik etti.

Konsere Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA

