Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Onaylandı

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Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarının geçerli olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Marian Enache, başkent Bükreş'te yaptığı basın açıklamasında, Merkez Seçim Bürosunca yapılan yeniden sayımda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Mahkemenin 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını onayladığını belirten Enache, ikinci tur oylamanın 8 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Romanya'da halk, pazar günü yapılacak ikinci turda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi arasında seçim yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ancak daha sonra yarıştan çekilen iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partili (PSD) Başbakan Marcel Ciolacu da partisinin seçimin ikinci turunda kimseyi desteklemeyeceğini, Rumenlerin kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar vermişti.