Romanya'da Fırtına ve Sel: 1 Ölü - Son Dakika
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Romanya'da Fırtına ve Sel: 1 Ölü

01.07.2026 13:43
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Romanya'da sıcak havanın ardından gelen fırtına ve selde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok hasar var.

Romanya'daki sıcak hava dalgasının ardından etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya Acil Durum Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 40 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkların ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Başkent Bükreş başta olmak üzere 20 ilde etkisini gösteren şiddetli yağışların sellere neden olduğuna aktarılan açıklamada, fırtına ve sellerin etkisiyle yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü kaydedildi.

Ağacın araç üzerine devrilmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1000'den fazla ağacın da fırtınanın etkisiyle yol ve araçların üzerine devrildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınalara bağlı 2 binden fazla acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (INHGA) ise sarı kodlu sel uyarısında bulunarak, özellikle nehirlerdeki su seviyesinin artacağına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Fırtına ve Sel: 1 Ölü - Son Dakika

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