Romanya'da Iohannis'in Görevden Uzaklaştırılması İçin İmza Toplanıyor

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Romanya'da sağcı partiler, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için imza topladıklarını açıkladı.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için resmi talebi Romanya Parlamentosu milletvekillerinden 161 tanesi imzaladı." ifadesini kullandı.

Ulusal basında, AUR'un yanı sıra aşırı sağcı kimliğiyle bilinen S.O.S Partisi ve Gençler Partisinin (POT) bir araya gelerek Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptal edilmesinin ardından görevde kalmaya devam eden Iohannis'in uzaklaştırılması için girişim başlattıkları belirtildi.

Sağcı partilerin, Iohannis'in görevde "yasa dışı" kalmaya devam ettiğini savunduğu aktarılan haberlerde, bu partilerin taleplerinin kabul edilmesi halinde Romanya Parlamentosunda konuya ilişkin tartışma başlatılabileceği kaydedildi.

Haberlerde, Iohannis'in görevden uzaklaştırılabilmesi için Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatodan 233 oy ve Anayasa Mahkemesi onayının gerektiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme itiraz görüşmelerini erteledi

Öte yandan, Romanya Yüksek Mahkemesi, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine yönelik itirazını yarın görüşeceğini duyurdu.

Temyiz Mahkemesinin iptal kararını onaması üzerine Romanya Yüksek Mahkemesine başvuran Georgescu, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tanrı, Rumen halkı ve oy kullanma hakkına karşı mücadele veriyorlar." ifadesini kullandı.

Başkent Bükreş'teki Yüksek Mahkeme binası önünde toplanan binlerce kişi ise Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.

Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ise cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.