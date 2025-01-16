Romanya'da Iohannis'in Görevden Uzaklaştırılması İçin İmza Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya'da Iohannis'in Görevden Uzaklaştırılması İçin İmza Toplanıyor

Sağcı partiler, Cumhurbaşkanı Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için 161 imza topladı.

16.01.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da sağcı partiler, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için imza topladıklarını açıkladı.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için resmi talebi Romanya Parlamentosu milletvekillerinden 161 tanesi imzaladı." ifadesini kullandı.

Ulusal basında, AUR'un yanı sıra aşırı sağcı kimliğiyle bilinen S.O.S Partisi ve Gençler Partisinin (POT) bir araya gelerek Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptal edilmesinin ardından görevde kalmaya devam eden Iohannis'in uzaklaştırılması için girişim başlattıkları belirtildi.

Sağcı partilerin, Iohannis'in görevde "yasa dışı" kalmaya devam ettiğini savunduğu aktarılan haberlerde, bu partilerin taleplerinin kabul edilmesi halinde Romanya Parlamentosunda konuya ilişkin tartışma başlatılabileceği kaydedildi.

Haberlerde, Iohannis'in görevden uzaklaştırılabilmesi için Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatodan 233 oy ve Anayasa Mahkemesi onayının gerektiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme itiraz görüşmelerini erteledi

Öte yandan, Romanya Yüksek Mahkemesi, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine yönelik itirazını yarın görüşeceğini duyurdu.

Temyiz Mahkemesinin iptal kararını onaması üzerine Romanya Yüksek Mahkemesine başvuran Georgescu, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tanrı, Rumen halkı ve oy kullanma hakkına karşı mücadele veriyorlar." ifadesini kullandı.

Başkent Bükreş'teki Yüksek Mahkeme binası önünde toplanan binlerce kişi ise Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.

Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ise cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Klaus Iohannis, Politika, Romanya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Iohannis'in Görevden Uzaklaştırılması İçin İmza Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:17:07. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya'da Iohannis'in Görevden Uzaklaştırılması İçin İmza Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.