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Romanya'da misafirhanede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Romanya'da misafirhanede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Romanya'nın Prahova bölgesinde bulunan Tohani köyündeki misafirhanede çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangından kaçmayı başaran 18 kişi bulunurken, 3 kişiye henüz ulaşılamadı. Yangın söndürüldü ve kayıp kişiler için arama kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Romanya\'da misafirhanede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti
26.12.2023 - 14:38,
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Romanya'nın Prahova bölgesinde bulunan bir köydeki misafirhanede çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Tohani köyünde 26 kişinin kaldığı misafirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildiği ve müdahale sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Misafirhaneden ikisi yaralı olmak üzere 18 kişinin yangından kaçmayı başardığı kaydedilen açıklamada, kalan 3 kişiye ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve kayıp kişiler için de arama kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Romanya'da misafirhanede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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