Romanya'da Mureşan hükümet programını yarın açıklayacak, PSD'den destek yok - Son Dakika
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Romanya'da Mureşan hükümet programını yarın açıklayacak, PSD'den destek yok

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Cumhurbaşkanı Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mureşan, siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladı ve yeni hükümet programını yarın açıklayacağını duyurdu. En büyük parti PSD'nin lideri Grindeanu, Mureşan'a istifa çağrısı yaparak ona oy vermeyeceklerini söyledi.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan partilerle görüşmelere başladı, ülkedeki en büyük parti konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) destek vermeyeceğini açıkladı.

Ulusal medyada gensoru oylamasıyla hükümetin düşürülmesinin ardından başlayan "siyasi krizin" devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mureşan, düzenlediği basın toplantısında, siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladığını, yeni hükümet programını yarın açıklayacağını söyledi.

Mureşan, görevinde kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

"Mureşan'a tavsiyem, istifasını sunmasıdır"

Romanya'da en büyük parti konumundaki PSD'nin lideri Sorin Grindeanu ise Mureşan'a destek vermeyeceklerini açıkladı.

Mureşan'a istifa çağrısında bulunan Grindeanu, "Romanya'nın, ülkenin gidişatını değiştirecek bir hükümete acilen ihtiyacı var. İşte bu nedenle Mureşan'a tavsiyem, istifasını sunmasıdır. Biz, ona oy vermeyeceğiz. ya erken seçim sürecine girelim ya da Cumhurbaşkanı Dan, başka bir ismi görevlendirsin." dedi.

Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) lideri Sorin ?ipo? de yeni hükümete ilişkin gelecek hafta başında oylama yapılabileceğini, Mureşan ile işbirliğine "iyimser" yaklaştıklarını söyledi.

Hükümeti kurma çalışmaları başarısız oldu

PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arası anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra PNL'den Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti.

Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Kaynak: AA
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