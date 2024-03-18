Romanya'da NATO'nun Avrupa'daki en büyük askeri üssü inşa ediliyor

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Romanya'da NATO'nun Avrupa'daki en büyük askeri üslerinden birinin inşasına başlandı.

Ülke basınına göre Romanya, devasa askeri üs için yaklaşık 2,7 milyar dolar bütçe ayırdı.

Proje kapsamında, Romanya'nın Köstence kenti yakınlarında bulunan 57. Hava Üssü genişletilerek yaklaşık 10 bin NATO personeli ve ailelerine ev sahipliği yapmaya hazır hale getirilecek.

Söz konusu üs, askeri uçaklar için pistler ve hangarlar gibi temel askeri altyapıların yanı sıra okullar, anaokulları, mağazalar ve hatta bir hastane gibi sivil tesislere de sahip olacak, kendi kendini idame ettirebilecek ve çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde donatılacak.