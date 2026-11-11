Romanya'da Rus bağlantılı siber saldırı devlet kurumuna ulaşmadan durduruldu

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Aralık 2025'te Rus bir siber aktivist grubu tarafından bir devlet kurumuna yönelik siber saldırı tespit edildiğini ve saldırıya karşı önlemler alındığını açıkladı.

SRI, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişe yönelik Rusya kaynaklı bir siber saldırı girişimine ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Aralık 2025'te Rusya bağlantılı bir siber aktivist grup tarafından Romanya'nın bir devlet kurumunun güvenliğini tehdit eden siber saldırının tespit edildiği belirtilen açıklamada, sistemsel güvenlik açıklarının hedef alındığı saldırının Ulusal Siber İstihbarat Merkezinin müdahalesiyle durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, hassas verilerin sızdırılmadığı vurgulanarak, siber saldırıdan Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun bilgilendirildiği ifade edildi.