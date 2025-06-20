Romanya'da Yeni Başbakan Bolojan Atandı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Ulusal Liberal Partisi (PNL) Genel Başkanı Illie Bolojan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Dan, PNL lideri Bolojan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdiğini ve ülkenin yeni başbakanı olarak atadığını belirtti.

Bolojan da parlamentoda çoğunluğu sağlamak üzere bugün itibarıyla parti temsilcileriyle bir araya geleceğini ifade ederek, "Üç yönde ilerleyeceğim; maliyeyi düzene koymak, Romanya'nın kalkınması hedefiyle iyi bir yönetim için çalışmak ve yaptığımız her şeyde Rumenlere gereken saygıyı göstermek." dedi.

Ulusal basın da Bolojan'ın yeni kabinesinin gelecek hafta Romanya Parlamentosu'nda güvenoyu almak için milletvekillerinin önüne çıkacağını ancak kabine isimlerinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Romanya'da 4 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sonrası, Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyince yapılan açıklamada, partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun istifa etmesine karar verildiği belirtilmişti.

Ciolacu da başbakanlık görevini bırakmıştı.